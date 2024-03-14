Sedat Kılınç kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Melikgazi Belediye Başkan adayı Sedat Kılınç kimdir?

İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye Belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Sedat Kılınç kimdir? İYİ Parti Kayseri Melikgazi Belediye Başkan adayı Sedat Kılınç kimdir?

İYİ PARTİ KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç oldu.

SEDAT KILINÇ KİMDİR?

1978 tarihinde Elazığ'da doğdu.

İlk öğrenimini Kayseri Gesi kasabasında, lise öğrenimini Kayseri Fevzi Çakmak lisesinde , yükseköğretimini Erciyes Üniversitesi Ziraat Bölümünde bitirdi.

2004 yılında mobilya imalatı ve satış mağazası alanında ilk işletmesini kurdu. 2008 yılından itibaren inşaat alanında Yatırımlara başladı. Bugüne kadar konut ,avm ,okul ve ticari birimler olmak üzere 12.000 bağımsız bölüm üretti ve pazarlama süreçlerini yönetti. İnşaat sektöründe 1 Uluslararası ,5 Ulusal ve 21 bölgesel olmak üzere 27 ödül aldı. Ayrıca medya, enerji ve tarım alanlarında da yatırımları bulunmaktadır.

Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Talasemi ve Lösemi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Müsiad Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Turan Spor Kulübü Onursal Başkanlığı, Kayimder Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kocasinan Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2019 yerel seçimlerinde MHP Kayseri Kocasinan meclis üyesi olarak seçilmiş fakat 6 Nisan 2022'de MHP'den istifa edip bağımsız Meclis üyeliği görevini sürdürmüştür.

07.11.2022 tarihinde İYİ parti ailesine katılma kararı aldıktan sonra, etik değerleri göz önünde bulundurarak Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmiştir.

14.05.2023 tarihinde gerçekleşen genel seçimlerde İYİ Parti 28.dönem Kayseri Milletvekili adayı seçilmiştir.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumlara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.