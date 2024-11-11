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Seda Üren kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Seda Üren kaç yaşında, nereli?

Seda Üren kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Seda Üren kaç yaşında, nereli?
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Seda Üren kimdir? Aramızda Kalmasın programının konuğu Seda Üren oldu. Canlı yayına konuk olan şarkıcı Seda Üren kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Seda Üren kimdir? Seda Üren kaç yaşında, nereli?

Seda Üren, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan şarkıcı Seda Üren kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Seda Üren kimdir? Seda Üren kaç yaşında, nereli? Seda Üren biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Seda Üren kimdir? Seda Üren kaç yaşında, nereli? Seda Üren biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SEDA ÜREN KİMDİR?

Seda Üren, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 16 yaşında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'ne kabul edilen Üren, bu dönemde Bülent Ersoy ve Emel Sayın gibi ünlü sanatçılara vokallik yapma fırsatı buldu. Müzik kariyerine 2005 yılında çıkardığı "Aranma" adlı maxi single ile adım atan sanatçı, "Erkekler de Ağlar" şarkısında Alişan ile düet yaparak adından söz ettirdi. 2013 yılında Ercüment Nefesoğlu ile evlenen Seda Üren, son dönemde "Kırarım Kalemini" adlı yeni şarkısıyla müzik sahnesine dönüş yaptı.

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