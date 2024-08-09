Üye Girişi
Haberler

Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Seçkin Tetikçiler filmi ne zaman, nerede çekildi? Seçkin Tetikçiler filmi gerçe

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Seçkin Tetikçiler filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Seçkin Tetikçiler konusu, özeti ve Seçkin Tetikçiler oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Seçkin Tetikçiler filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Seçkin Tetikçiler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Seçkin Tetikçiler filmini izleyecek olanların merak ettiği Seçkin Tetikçiler konusu nedir, Seçkin Tetikçiler oyuncuları kimler ve Seçkin Tetikçiler özeti gibi konuları inceliyoruz.

SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıl 1980'de, paralı asker olan Danny Bryce (Jason Statham), Hunter (Robert De Niro), Davies (Dominic Purcell) ve Meier (Aden Young) Meksika'da bir adama suikast düzenlerler. Danny farkında olmadan adamı oğlunun önünde öldürür, sonra bu şaşkınlıkla oradan kaçarken yaralanır. Bu olaydan çok etkilenen Danny memleketi olan Avustralya'ya döner.

Bir yıl sonra, Danny Hunter'ın esir tutulduğu Umman'a çağrılır. Orada paralı askerler için görevler bulan bir ajanla(Adewale Akinnuoye-Agbaje) tanışır. Hunter'ın 6 milyon $ için bir işi kabul ettiğini ama bitiremediğini öğrenir. Danny Hunter için yarım kalan işi tamamlamayı kabul eder. Eğer başarısız olursa Hunter öldürülecektir.

SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 23 Eylül 2011 (ABD)

Jason StathamDanny Bryce

Clive Owen Spike Logan

Yvonne Strahovski Frazier

Robert De Niro Hunter

Dominic Purcell Davies

Adewale Akinnuoye-Agbaje Ajan

Ben Mendelsohn Martin

Grant Bowler Yüzbaşı James Cregg

Matthew Nable Pennock

Jamie McDowell Diane

Chris Anderson Finn

Firass Dirani Bakhait

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Televizyon Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title