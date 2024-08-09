Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Seçkin Tetikçiler filmi ne zaman, nerede çekildi? Seçkin Tetikçiler filmi gerçe

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SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıl 1980'de, paralı asker olan Danny Bryce (Jason Statham), Hunter (Robert De Niro), Davies (Dominic Purcell) ve Meier (Aden Young) Meksika'da bir adama suikast düzenlerler. Danny farkında olmadan adamı oğlunun önünde öldürür, sonra bu şaşkınlıkla oradan kaçarken yaralanır. Bu olaydan çok etkilenen Danny memleketi olan Avustralya'ya döner.

Bir yıl sonra, Danny Hunter'ın esir tutulduğu Umman'a çağrılır. Orada paralı askerler için görevler bulan bir ajanla(Adewale Akinnuoye-Agbaje) tanışır. Hunter'ın 6 milyon $ için bir işi kabul ettiğini ama bitiremediğini öğrenir. Danny Hunter için yarım kalan işi tamamlamayı kabul eder. Eğer başarısız olursa Hunter öldürülecektir.

SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU