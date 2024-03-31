SEÇİM SONUÇLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR? 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları nereden öğrenilir?

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirleniyor. Peki, seçim sonuçları nereden takip edilir? 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları nereden öğrenilir? Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirleniyor. İşte 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları ekranı!

SEÇİM SONUÇLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Haberler.com her seçim döneminde olduğu gibi bu seçimde de tüm detayları ve oy sonuçlarını dakika dakika okurlarına aktarıyor. 81 il ve 973 ilçenin yer aldığı seçim haritamızda tüm sandıkların nabzını tutuyoruz. Haberimiz içerisinde yer almakta olan 31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI'na tıklayarak seçim sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasıyla, il ve ilçelerdeki sonuçlar anlık ve güncel olarak Haberler.com Yerel Seçim sayfasında yayınlanacak.

31 Mart Yerel Seçimleri için oy verme işlemi 32 ilde saat 07.00 itibariyle başladı ve 16.00'da son buldu. Ankara ve İstanbul'un da dahil olduğu geriye kalan 49 ilde ise saat 08.00'de başlayan oy işlemi, 17.00'de sona erdi. Böylelikle Türkiye'nin toplam 81 ilindeki tüm sandıklar kapandı. Görevliler sayım işlemlerine başladı.

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇİME KAÇ SİYASİ PARTİ KATILDI?

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.