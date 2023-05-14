Seçim sonuçları canlı yayın izle 2023! Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları CANLI İZLE!

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2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

Saat 20.30 itibarıyla sandıkların yüzde 52.57'si açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51.96

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42.19

Sinan Oğan yüzde 5.32

SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE 2023

MİLYONLARCA İNSAN SANDIK BAŞINA GİTTİ

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

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