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SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2024 | Bu Pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alıyor?

SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2024 | Bu Pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alıyor?
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ORC Araştırma, eylül ayında 39 ilde 4 bin 280 kişiyle gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Seçim anket sonuçları ve "Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıt arandı. Peki, seçim anket sonuçlarına göre hangi parti yüzde kaç oy aldı?

Erken seçim tartışmaları sürerken, ORC Araştırma, eylül ayında 39 ilde 4 bin 280 kişiyle gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Seçim anket sonuçlarına göre Ak Parti, CHP ve MHP yüzde kaç oy aldığı belli oldu. Bu Pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Detaylar haberimizdedir…

SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2024

Ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Anket sonucuna göre, AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı 0,6 puan oldu.

AK Parti %30,9

CHP %30,3

Mhp %11,4

DEM %8,5

YRP %4,9

İYİ %3,9

ZP %3,6

BBP %2,3

TİP %1,4

DİĞER %2,8

SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2024 | Bu Pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alıyor?

Muhalefet cephesi erken seçim için bastırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Biz iktidar ve ittifak olarak tüm planlarımızı 2028'e göre yapıyoruz.

SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2024 | Bu Pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alıyor?

Milletin 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiği yetkiyi sonuna kadar en güzel, en verimli şekilde kullanmanın çabasındayız. Muhalefetin kendi iç çekişmelerini perdeleme amacıyla gündeme getirdiği seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz" demişti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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