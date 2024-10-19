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Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli?

Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli?
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Şebnem Korur Fincancı'nın hayatı araştırılıyor. Fincancı'nın yaşına, kökenine ve mesleki kariyerine dair detaylar birçok kişinin ilgisini çekiyor. Peki, Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Şebnem Korur Fincancı kimdir? 2020-2022 ve 2022-2024 yılları arasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanlığı görevi yapan Şebnem Korur Fincancı'nın kim olduğu merak ediliyor. Şebnem Korur Fincancı'nın kariyeri hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki, Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI KİMDİR?

Rasime Şebnem Korur Fincancı 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk adli tıp uzmanı ve insan hakları savunucusu olarak tanınmaktadır. Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türk Ceza Hukuku Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer almakla birlikte, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı görevini uzun yıllar boyunca yürütmüştür. Ayrıca, 2020-2022 ve 2022-2024 yılları arasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Fincancı, 1970-1977 yılları arasında Kadıköy Maarif Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra, 1977-1983 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi almıştır. 1985-1987 yılları arasında adli tıp uzmanlığı ihtisasını tamamlamış, 1990 yılında adli tıp doçenti unvanını almıştır. Akademik kariyerine ek olarak, 1987-1990 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Klasik Arkeoloji lisans eğitimi de almıştır.

Fincancı, 1992 yılında Adli Tıp Uzmanları Derneği'nin kurucu üyesi olmuştur ve 1993-1996 yılları arasında bu derneğin yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. 1996-1998 ve 2002-2006 yılları arasında İstanbul Tabip Odası genel sekreterliği görevini yürütmüştür. Türkiye'nin ilk Adli Tıp Polikliniği'ni 1999 yılında kurmuş, 1997-2007 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Bu görevden 2004 yılında alındıktan sonra, 2005 yılında mahkeme kararıyla görevine geri dönmüştür. Fincancı, aynı zamanda Adli Tıp Kurumu'nda da çeşitli görevler üstlenmiş, ancak 2001 yılında bu kurumdaki üyeliğinden Danıştay kararıyla alınmıştır.

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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