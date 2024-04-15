Sebeb-i Nüzûl nedir? Kuran'da Sebeb-i Nüzûl ne demektir? Sebeb-i Nüzûl kelimesinin tanımı ve anlamı!

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SEBEB-İ NÜZUL NEDİR?

Sebeb-i nüzûl, iniş sebebi demektir. Kur'ân-ı Kerim'in bazı sure ve ayetlerinin, bir kısım olaylar sebebiyle inmesine bu isim verilmiştir. Her âyet için bir nüzul sebebi yoktur. Nüzul sebeplerini bilmenin yolu sahih hadislerdir. Bir olay bir çok âyetin inmesine sebep olabilir. Nüzul sebeplerinin bilinmesi, âyetlerin anlamının ve emredilen şeyin hikmetinin anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.

Bu konuda birçok eser yazılmıştır. Şu eserleri örnek olarak zikredebiliriz: Celâlüddîn es-Süyûtî (ö.911/1505)'nin, Lübâbü'n-Nükûl fî Esbâbi'n-Nüzûl'ü, Ebu'l-Ferac Abdurrahman ibn el-Cevzî (ö.597/1251)'nin, Esbâbü'n-Nüzûl'ü, Tahsin Emiroğlu'nun, Esbâbü'n-Nüzûl'ü.

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