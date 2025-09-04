Savcı Ercan Kayhan kimdir, kaç yaşındaydı? Ercan Kayhan'ı kim, neden öldürdü?

3 Eylül 2025 gecesi İstanbul'un göbeğinde yaşanan bir olay, sadece bir canı değil, adalet sistemine duyulan güveni de derinden sarstı. Türkiye'nin saygın savcılarından biri olan Ercan Kayhan, bir restoranda bıçaklanarak öldürüldü. Peki, Savcı Ercan Kayhan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Ercan Kayhan'ı kim, neden öldürdü?

SAVCI ERCAN KAYHAN KİMDİR?

Savcı Ercan Kayhan, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan deneyimli bir cumhuriyet savcısıdır. İstanbul'da çeşitli önemli davalara bakan Kayhan, hukuk camiasında disiplinli ve adil kişiliğiyle tanınıyordu. Uzun yıllardır adliye teşkilatında görev yapan Kayhan, özellikle organize suçlar ve kamu düzeniyle ilgili önemli dosyalarda aktif rol almıştı.

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra mesleğine hızlıca adapte olan Kayhan, adalet sisteminde etkin bir savcı olarak saygınlık kazanmıştır. Ayrıca çevresi tarafından hem mesleki hem de insani yönleriyle sevilen bir kişilik olarak tarif edilmektedir.

ERCAN KAYHAN KAÇ YAŞINDA?

Resmi kayıtlara ve basında yer alan bilgilere göre, Savcı Ercan Kayhan 1980 doğumludur ve 2025 yılında hayatını kaybettiğinde 45 yaşındaydı. Görev süresi boyunca genç yaşına rağmen adli vakalarda gösterdiği başarı ve kararlılık ile dikkat çekmiştir.

45 yaşındaki Kayhan, mesleğinde henüz emekli olmadan, aktif olarak hizmet verdiği dönemde uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir. Bu durum, hukuk camiasında derin üzüntü yaratmıştır.

ERCAN KAYHAN NERELİ?

Savcı Ercan Kayhan'ın memleketiyle ilgili bilgiler sınırlı olmakla birlikte, kaynaklarda İstanbul'da doğup büyüdüğüne dair bilgiler ön plana çıkmaktadır. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaşamış ve kariyerini de aynı şehirde sürdürmüştür.

Hukuk eğitimi ve mesleki kariyerini İstanbul'da gerçekleştiren Kayhan, kentteki hukuk camiasının önemli bir ismi olarak kabul edilmiştir. Ailesi ve yakın çevresinin İstanbul'da yaşadığı bilinmektedir.

SAVCI ERCAN KAYHAN'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Savcı Ercan Kayhan, 3 Eylül 2025 akşamı İstanbul Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Olayı gerçekleştiren zanlı, Mustafa Can Gül adlı 19 yaşında bir gençtir.

Mustafa Can Gül, Kayhan ile daha önce restoranda garson olarak çalıştığı dönemde başlayan husumet nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirmiştir. Olay yerinde suç aletiyle yakalanan Gül, hızlıca gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilmiştir.

Güvenilir kaynaklar, zanlının geçmişte "kadına karşı şiddet", "ısrarlı takip" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan sabıkasının olduğunu belirtmektedir. Bu saldırının önceden planlı mı yoksa anlık bir çatışma sonucu mu gerçekleştiği ise soruşturmanın odak noktalarından biridir.

SAVCI ERCAN KAYHAN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Ercan Kayhan'ın neden öldürüldüğü konusu, hem yargı hem de kamuoyu için büyük merak konusudur. Resmi açıklamalara göre, olayın arkasında kişisel bir husumet olduğu belirtilmektedir. Zanlı Mustafa Can Gül ile Kayhan arasında yıllardır devam eden gerginlik ve geçmişe dayalı tartışmalar cinayetin temel nedenleri arasında gösterilmektedir.

Soruşturma raporları, zanlının Kayhan'ı önceden hedef aldığına dair kesin bir kanıt olmadığını, ancak aralarında çeşitli sebeplerle anlaşmazlıklar bulunduğunu aktarmaktadır. Kayhan'ın daha önce zanlı hakkında resmi bir soruşturma yürütmediği, dolayısıyla mesleki bir anlaşmazlık olmadığı ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, zanlının geçmiş suç kayıtları ve kişisel problemleri, cinayetin motivasyonunu anlamada önemli ipuçları sunmaktadır. Olayın detaylarının tam olarak ortaya çıkarılması için adli süreç devam etmektedir.