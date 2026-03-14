Savaşın gölgesinde kardeşlik sofraları kuruldu: Vefarengi'nden anlamlı iftar dayanışması

Dernek Başkanı İrem Özçelik, bölgede yaşadıkları duyguları şu sözlerle anlattı:

"Gördüklerimiz karşısında kelimeler yetersiz kaldı. Savaşın izleri her yerde hissediliyordu. Biz yalnızca yemek dağıtmadık; oradaki insanlara unutulmadıklarını, kardeşlik bağının hâlâ güçlü olduğunu hissettirmek istedik. Türkiye'den geldiğimizi öğrendiklerinde insanların yüzlerinde beliren sevinç bizi çok duygulandırdı. Türkiye'ye olan gönül bağlarını, minnettarlıklarını ve Sayın Cumhurbaşkanımıza duydukları sempatiyi samimi ifadelerle dile getirdiler. O anlarda kardeşliğin, sınırları aşan güçlü bir bağ olduğunu bir kez daha hissettik."

Kurulan sofralarda çocukların yüzlerinde beliren tebessüm, annelerin semaya açılan elleri ve ailelerin umut dolu bakışları geceye damga vurdu. Yetkililer, "Bir tas çorbanın bile nasıl büyük bir mutluluğa dönüştüğüne şahit olduk. Paylaşılan her lokma, gönüller arasında görünmez köprüler kurdu" ifadelerini kullandı.

Vefarengi gönüllüleri, gerçekleştirilen organizasyonun yalnızca bir yardım faaliyeti olmadığını; insanlık vicdanının, merhametin ve dayanışmanın sınır tanımayan güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haberler.com