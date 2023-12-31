Şarkılar Bizi Söyler konuğu Uğur Aslan kimdir 2024? Uğur Aslan kaç yaşında, nereli? Uğur Aslan biyografisi!

Şarkılar Bizi Söyler programı Kanal D ekranı sayesinde seyircisi ile buluşuyor. Üç büyük sanatçı Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici sunucuları olan programda bu akşamki konuğu Uğur Aslan oldu. Şarkılar Bizi Söyler konuğu Uğur Aslan kimdir ve Uğur Aslan kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler konuğu Uğur Aslan kimdir? Uğur Aslan kaç yaşında, nereli? Uğur Aslan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

UĞUR ASLAN KİMDİR?

Uğur Aslan (d. 9 Şubat 1972, Hatay), Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve müzisyen.

2021 yılında yayınlanmaya başlayan Yargı adlı Türk televizyon dizisinde canlandırdığı Komiser Eren rolü ile tanınmıştır.

Hayatı

9 Şubat 1972'de Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Melekli köyünde doğdu. Dokuz çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. İlk ve orta öğrenimini Reyhanlı Devlet Parasız Yatılı Okulu'nda, lise öğrenimini Antakya Ticaret Lisesi'nde tamamladı. Lise yıllarında tiyatro ile ilgilendi. Hatay Kültür Tiyatro Topluluğu'nun sahnelediği Bir Şehnaz Oyun adlı eserde calandırdığı Baron Refik rolü, ilk önemli oyunculuk deneyimi idi Bu tiyatroda aralarında Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı oyunlarının da bulunduğu yirmiden fazla oyunda rol aldı.

Üniversite öğrenimi için Ankara'ya gitti. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk alanında yüksek öğrenim gördü. Ankara'da yaşadığı dönemde müzisyenlik yaptı. Sakarya Caddesi Barlar Sokağı'nda bar performansları ile tanındı. Bir süre sonra bar performanslarına sahne şovları da ekledi. TRT'de bir sezon "Kavak Yelleri" adlı müzik eğlence programını sundu. Aynı dönemde TRT'de yayılanan İnsan Olmak, Kale İçi, Aşk Buraya Uğramıyor gibi dramalarda rol aldı.

Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra bir süre yalnız müzikle uğraştı ve İstanbul'a yerleşti. Üniversiteden arkadaşı Sema Ergenekon ile 1999 yılında evlendi. Çiftin, ikisi kız biri erkek olmak üzere üç çocuğu oldu.

Aslan, 2005 yılında senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı Gümüş adlı dizide Orhan karakterini canlandırdı. Uğur Aslan'ın Dayan Gönlüm adlı şarkısı dizide sık sık yer aldı. Aslan, 2007 yılında Dayan Gönlüm adlı rock albümü çıkardı. Oyunculuğa İki Aile, Yer Gök Aşk, Kayıp, Karadayı gibi Türk televizyon dizilerinde rol alarak devam etti. 2021 yılında yayımlanmaya başlayanYargı dizisindeki komiser Eren rolü ile popüler oldu.

8 kişilik bir orkestra eşliğinde arabesk şarkılar seslendirerek seyirciye kendi anılarını anlattığı "Afara: Bir Arabesk Müzikali" adlı müzikal tiyatroyu 2021 yılında sahnelemeye başladı. Nisan 2022'den itibaren Kanal D'de yayımlanan Afara adlı müzik-eğlence programını sundu. Televizyon programında ve Afara: Bir Arabesk Müzikali'nde sık sık seslendirdiği Yaradan Kurban adlı parça için tekli albüm çıkardı.