Şarkılar Bizi Söyler konuğu Kutsi kimdir 2024? Kutsi kaç yaşında, nereli? Kutsi biyografisi!

Şarkılar Bizi Söyler programı Kanal D ekranı sayesinde seyircisi ile buluşuyor. Üç büyük sanatçı Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici sunucuları olan programda bu akşamki konuğu Kutsi oldu. Şarkılar Bizi Söyler konuğu Kutsi kimdir ve Kutsi kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler konuğu Kutsi kimdir? Kutsi kaç yaşında, nereli? Kutsi biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

KUTSİ KİMDİR?

Kutsi, 16 Mart 1973 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Anne adı Hatice, baba adı Şinasi'dir. Lise yıllarında yakın çevresinin "Sesin güzel" uyarılarını önemseyen ve şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkararak büyük bir unvan kazandı. Uzun bir ara veren ve bu arada çok iyi şarkılar yapan Kutsi, 2005 yılında Erol Köse Production tarafından "Sana Ne" albümünü çıkarttı.

Bir kız kardeşi olan Kutsi, Ayrancı Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Mimarlığı yarıda bırakmıştır.

Kutsi oyunculuğuyla da kendini kanıtladıktan sonra 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar ile 30.08.2008 tarihinde evlendi. Kutsi'nin 24.09.2009 tarihinde kızı "Ceylin Ada" dünyaya geldi.

Cengiz Kurtoğlu'nun da büyük desteğini alan Kutsi, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor albümünde "Duvardaki Resmin" şarkısı ile sesini daha da duyurmaya başlamış ve kolay kolay unutulmayacağını göstermiştir.

Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi 2006 yılında Doktorlar dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış ve çok büyük bir başarı yakalamıştır. Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra Kahramanlar dizisi ile yeniden ekranlarda olan Kutsi, 2010 yazında Doktorlar'ın tekrarları çok izlenip ve seyirciler tarafından yeniden başlamasının istenmesi üzerine "3 Aralık 2010" tarihinde Doktorlar dizisi yeniden ekranlara geri dönmüştür ve yine çok büyük bir seyirci kitlesi yakalamıştır.

Profesyonel müzisyenlik kariyeri olan Kutsi 5 albüm çıkarmış ve hep hit parçalarıyla çok konuşulmuştur. "Sana Ne, Bomboşum Buralarda, Ağlama Kalbim, Aşkın Gururu, Geçer, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor, Olay Olacak Aşkımız, Hediyem Olsun, İlan-ı Aşk, Doğum Günü, Konuşmayacağım, Aşk Celladı, Helal Etmiyorum, Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim, Zor Olsa da, Melek ve Kapımı Çal, Son Mektup, Bambaşka, Haram Olsun, Soran Yok" albümlerinin istatistiği bunu kanıtlamaktadır. Huzur Sokağı isimli dizide "Bilal" karakterini oynadı. Sanatçının yeni albümü "Bilmem Anlatabildim Mi", 18 Mart 2013 tarihinde çıkmıştır. 2015 yılında Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide Demir Güner karakterini canlandırmıştır. Yeni dizisinde Kutsi'ye Deniz Baysal eşlik ediyordu. Dizi, düşük reytingler yüzünden yayından kaldırıldı. 22 Ekim 2016 tarihinde Fox TV'de yayına başlayan "Kalbimdeki Deniz" dizisinde Mirat Yavuz karakterini canlandırmıştır. 2019 yılından 2021'e kadar TRT 1 ekranlarında yayınlanmış olan Benim Adım Melek dizisinde rol almıştır.

ALBÜMLERİ

Ekim 2000 : Aşk Payını Aldı

Ağustos 2005 : Sana Ne

2006 : Kördüğüm (Petek Dinçöz ile)

Nisan 2007 : Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor

2008 : Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim

Nisan 2010 : Bambaşka

Mart 2013 : Bilmem Anlatabildim mi?

Temmuz 2017 : Mavi