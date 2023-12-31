Şarkılar Bizi Söyler konuğu Buzuki Orhan kimdir 2024? Buzuki Orhan ve Göknar kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler programı Kanal D ekranı sayesinde seyircisi ile buluşuyor. Üç büyük sanatçı Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici sunucuları olan programda bu akşamki konuğu Buzuki Orhan oldu. Şarkılar Bizi Söyler konuğu Buzuki Orhan kimdir ve Buzuki Orhan kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler konuğu Buzuki Orhan kimdir? Buzuki Orhan kaç yaşında, nereli? Buzuki Orhan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BUZUKİ ORHAN KİMDİR?

1976 yılında Almanya'da dünyaya gelen Orhan Osman bir röportaj'da aslen Batı Trakyalı, Türk asıllı, Yunanistan vatandaşı olduğunu belirtmiştir.

Uzun seneler Bulgaristan, Almanya, Amerika ve Fransa'da müzik çalışmalarını sürdürmüş daha sonra kariyerine Türkiye'de devam etmiştir.

"Gökkuşağı" isimli ikinci albümü ile müzik severlerle buluşan Buzuki Orhan Osman Türkiye'de neredeyse tüm sanatçıların albümlerinde buzukileri'ni çalan isimdir.

Sahne performansı sanatçısı olan Orhan Osman Avrupa'da bir çok kez konser vermiş günümüzde ise Türkiye genelinde konser çalışmalarını sürdürmektedir.

Kaynak: Kralmuzik