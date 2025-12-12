Güllü'nün kızı: Ben suçsuzum, gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak

Annesini kasten öldürme şüphesiyle gözaltına alınan şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter adliyeye sevk edilirken, gazetecilerin, "Cinayeti siz mi işlediniz?" sorusuna, "Hayır. Gerçekler ortaya çıkacak" yanıtını verdi.

TEK KELİMEYLE YANIT VERDİ

Ünlü şarkıcı Güllü'nün 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir apartmanın 5'inci katındaki kapalı terastan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik gelişmeler yaşanıyor. Anne Güllü'yü kasten öldürme şüphesiyle gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, bugün adliyeye sevk edildi.

Adliye girişinde gazetecilerin, "Cinayeti siz mi işlediniz?" sorusuna yanıt veren Gülter, "Hayır." dedi.

Gülter "Gazetecinin şüpheler sizin üzerinizde" demesi üzerine ise "Gerçekler ortaya çıkacak" diyerek kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

KAÇMA HAZIRLIĞINDA YAKALANDILAR

Soruşturma kapsamında fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, valizleriyle birlikte yurtdışına kaçmaya hazırlandıkları sırada İstanbul'da gözaltına alındı. Ulu'nun babası da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yakalandı.

"ANNESİNİ O İTTİ" İDDİASI

Şüphelilerden Sultan Nur Ulu, emniyetteki ifadesinde Güllü'nün ölümünden kızı Tuğyan Gülter'i sorumlu tuttu. Ulu, Güllü'nün olay sırasında "Tuğyan tarafından itildiğini" iddia ederek cinayeti işleyen kişinin o olduğunu öne sürdü.

Tuğyan Ülkem Gülter ise bu iddiayı kesin bir dille reddetti.

BEŞ SÜPHELİ ADLİYEDE

Kasten öldürme şüphesiyle gözaltına alınan Gülter ve Ulu'nun yanı sıra 3 şüpheli daha sabah saatlerinde Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılığın, şüphelilerin ifadelerini aldıktan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edip etmeyeceği bekleniyor.