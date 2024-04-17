İstanbul'da Sarıyer'deki Mekke Nur Camii'nde cep telefonuyla kaydedilen görüntüler ve camide yer alan misafirhanedeki odalarda saklandığı iddia edilen kaçak göçmenler kısa sürede Türkiye gündemine oturdu. Peki, Sarıyer'de kaçak göçmen skandalı! Camide kaçak göçmen iddiaları ne? Kaçak göçmenler yakalandı mı?

SARIYER'DE KAÇAK GÖÇMEN İDDİALARI NE?

Sarıyer'de görev yapan bir polis memuru, 24 Mart'ta devriye gezdiği sırada denk geldiği sarıklı ve cübbeli bir kişiden şüphelenince kimlik kontrolü yapmak istedi. Özbek olduğunu ifade eden şahıs, "Pasaportum Mekke Nur Camii'nde, orada kalıyorum. Benim gibi orada yaşayan birçok kişi var" ifadelerini kullandı.

KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI MI?

Gelişme üzerine Mekke Nur Camii'ne giden polis memuru, caminin altında Kur'an Kursu'na ait olduğu ifade edilen misafirhaneleri kolaçan etti ve odalarda yaşayan çok sayıda yabancı kurs öğrencileriyle karşılaştı.

Türkiye gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası Show Haber cami cemaati ve kurs hocasına mikrofon uzattı. Kurs hocası çıkan haberlere ilişkin "Kaçak değil, vizesi dolmuş. Arkadaşlarını da buraya ziyarete gelmişler. O 10 kişiyi polis götürdü zaten. Devletimize yardımcı oluyoruz. Vatana, millete saldırmak isteyenlere biz dur diyenlerdeniz. Biz bekçilik yapıyoruz" diye konuştu.