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Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi

Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi Haber Videosunu İzle
Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi
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Hindistan'da yüksek katlı bir apartmanda kaydedilen görüntülerde, bir adamın kendi dairesinin penceresinden dışarı sarkarak yan komşusunun dairesini gözetlediği anlar infial yarattı. En küçük bir denge kaybında metrelerce yükseklikten düşme riskini göze alan şahsın tehlikeli röntgenciliği, karşı binadaki bir sakin tarafından saniye saniye kaydedildi.

  • Hindistan'da bir adam, yüksek katlı apartman dairesinin penceresinden dışarı sarkarak yan dairedeki komşusunu röntgenledi.
  • Adamın tehlikeli dikizleme anları karşı binadaki bir sakin tarafından kaydedildi.
  • Yerel emniyet güçleri, şahsı tespit etmek ve mahremiyet ihlali suçlamasıyla işlem başlatmak için harekete geçti.

Hindistan'da yüksek katlı bir apartman dairesinde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada adeta infial yarattı. Akıllara durgunluk veren olayda bir adam, metrelerce yükseklikteki binanın penceresinden dışarı sarkarak yan dairedeki komşusunu röntgenledi. Ölümle burun buruna geldiği o anlar, karşı binadaki bir başka sakin tarafından saniye saniye kaydedildi.

METRELERCE YÜKSEKLİKTE TEHLİKELİ "DİKİZLEME"

Görüntülerde, çok katlı bir rezidansın üst katlarında yaşayan adamın, kendi dairesinin penceresinden dışarı çıkarak beton çıkıntıya bastığı görülüyor. Sol eliyle pencere pervazına tutunan tehlikeli röntgenci, sağ eliyle de yan komşusunun balkonuna doğru uzanıyor.

Herhangi bir güvenlik önlemi ya da koruması bulunmayan şahıs, en küçük bir denge kaybında metrelerce yüksekten beton zemine çakılma riskine aldırmadan dakikalarca bu pozisyonda kaldı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin internete düşmesinin ardından dünyanın dört bir yanından tepki mesajları yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, şahsın hem bir kadının mahremiyetini ağır şekilde ihlal ettiğini hem de kendi canını böylesine absürt bir sapkınlık uğruna tehlikeye attığını belirterek duruma büyük tepki gösterdi.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından yerel emniyet güçlerinin görüntülerdeki şahsı tespit etmek ve "mahremiyet ihlali" suçlamasıyla işlem başlatmak üzere harekete geçtiği bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
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