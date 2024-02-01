Sansar Salvo intihar mı etti, ailesi kim? Sansar Salvo kimdir, kaç yaşında?

Geçen aylarda intihara teşebbüs eden rapçi Sansar Salvo, X hesabından peş peşe çarpıcı paylaşımlar yaptı. Sansar Salvo intihar mı etti, ailesi kim? Sansar Salvo kimdir, kaç yaşında? sorularına yanıt aranıyor. Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulunan Sansar Salvo, yatırıldığı akıl hastanesinde tehdit edildiğini söyleyerek kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. Sansar Salvo intihar mı etti, ailesi kim? Sansar Salvo kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

SANSAR SALVO İNTİHAR MI ETTİ?

Sansar Salvo adıyla tanınan ünlü rapçi Ekincan Arslan, geçtiğimiz aylarda intihar teşebbüsünde bulunarak hayranlarını üzmüştü. Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulunan Sansar Salvo, yatırıldığı akıl hastanesinde tehdit edildiğini söyleyerek kamera kayıtlarının incelenmesini istedi ardından da ailesini Adalet Bakanlığı'na şikayet etti.

SANSAR SALVO AİLESİ KİM?

Geçen aylarda intihara teşebbüs eden rapçi Sansar Salvo, X hesabından peş peşe çarpıcı paylaşımlar yaptı. Önce yatırıldığı akıl hastanesinde tehdit edildiğini söyleyen ve kamera kayıtlarının incelenmesini isteyen Sansar Salvo, ardından ailesini Adalet Bakanlığı'na şikayet etti.

Ailesinin hukukçu kimlikleriyle kayıtlarını ve banka hesaplarını yasa dışı bir yolla elde ettiğini söyleyen rapçinin paylaşımları şöyle; "Yumuşak odada her seferinde daha uzun süre bağlanmakla tehdit edilerek ve kollarım acı verecek şekilde bükülerek yatırıldığım hastanedeki kamera kayıtlarımın mümkünse incelenmesini istiyorum. Dilekçe de yazacağım Sağlık Bakanlığı'na. @saglikbakanligi"

AİLEM TELEFON KAYITLARIMI HUKUK DIŞI ŞEKİLDE ELDE ETTİ"

"Ailem senelerdir epikiriz raporlarını kullanarak geçmişte yatırıldığım akıl hastanelerinden temin edilen, telefon kayıtlarımı ve banka hesaplarımı hukukçu kimliklerini kullanarak hukuk dışı şekilde elde etmektedir. @adalet_bakanlik"

"İŞKENCEYE YAKIN MUAMELE GÖRDÜM, AİLEM HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

"İki hukukçu işkenceye yakın muamele gördüğüm hastanedeki durum karşısında hastane prosedürüdür diyerek hiçbir şey yapmadı. Hastaneye ödenen ücreti de 140000 TL kadar yüksek söyledi babam Av. Gazi Arslan. @adalet_bakanlik"

"Hastaneyi ben terk etmek istedim de o triyaj yoğunluktan değil sizin müdahaleniz sonucu ortadan kayboldu. Konuştuklarınızı duydum orada."