ŞANS TOPU SONUÇLARI! 8 Aralık Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

8 Aralık 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Büyük ikramiye kazanma hayaliyle kuponlarını dolduran vatandaşlar, "Şans Topu sonuçları" ve "Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişiyle kazanan numaralar ve büyük ikramiye bilgileri belli oldu. 8 Aralık Şans Topu çekilişi sonuçları, Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre kazanan numaralar ve ikramiye tutarları açıklandı. İşte, 8 Aralık Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

8 Aralık 2024 Pazar günü Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar:

5-16-19-26-32-13

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