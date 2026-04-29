Şanlıurfa’da bağımlılıkla mücadelede umut büyüyor

Şanlıurfa’da madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdüren Liman Ayık Yaşam Derneği, yürüttüğü çalışmalarla gençlere umut olmaya devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği proje kapsamında 90 günlük tedavi sürecini başarıyla tamamlayan gençler için mezuniyet töreni düzenlendi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE 109 GENÇ YENİDEN HAYATA KAZANDIRILDI

Yaklaşık 20 aydır faaliyetlerini sürdüren Liman Ayık Yaşam Derneği Şanlıurfa Şubesi, son mezuniyet töreniyle birlikte bağımlılıktan kurtulan genç sayısını 109’a çıkardı. Dernek bünyesinde uygulanan rehabilitasyon programları sayesinde gençlerin yeniden topluma kazandırılması hedeflenirken, düzenlenen mezuniyet programı da bu başarıyı taçlandırdı. Programa belediye yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve aileler katılım sağladı.

AİLENİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Oruç, bağımlılıkla mücadelede ailelerin rolünün hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Oruç, bağımlılığın yalnızca bireysel bir sorun olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir mesele olduğunu belirterek, gençlerin yeniden hayata kazandırılmasının en büyük kazanım olduğunu ifade etti. Ailelerin bilinçli ve dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Oruç, bu mücadelede herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

MEZUNİYET COŞKUSU VE UMUT DOLU MESAJLAR

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, mezun olan gençler ve aileleri duygu dolu anlar yaşadı. Konuşmaların ardından günün anısına pasta kesimi gerçekleştirilirken, etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Dernek yetkilileri, bağımlılıkla mücadelede kararlılıkla çalışmaların süreceğini ve daha fazla gencin hayata kazandırılması için projelerin devam edeceğini belirtti.

Haber: Mehmet Güngördü