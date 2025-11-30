Haberler

Taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı! İki grup arasında kavga

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında bıçaklı, taşlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralanırken; polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

  • Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Parkı yakınlarında iki grup arasında taş, sopa ve bıçak kullanılarak kavga çıktı.
  • Kavgada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
  • Polis ekipleri kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'ndekiAhmet Yesevi Parkı yakınlarında karşı karşıya gelen iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle bıçak, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

TAŞ, BIÇAK, SOPA...

Kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Bıçakla sırtından ağır yaralanan O.Y. (30), arkadaşları tarafından araçla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
