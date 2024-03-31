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Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları | Mehmet Begit mi, Mahmut Mirkelam mı önde? Şanlıurfa 2024 Yerel Seçim sonuçları canlı!

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31 Mart 2024 Şanlıurfa Birecik Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi.Şanlıurfa Birecik'te hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa DEM Parti'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan DEM Parti'den Mehmet Begit, AK Parti'den Mahmur Mirkelam yarıştı. Peki, Şanlıurfa Birecik'te hangi parti, kim önde? Şanlıurfa Birecik'te AK Parti mi DEM Parti mi kazanıyor?

ŞANLIURFA BİRECİK YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Şanlıurfa Birecik'te Belediye Başkanlığı için DEM Parti'den Mehmet Begit, AK Parti'den Mahmur Mirkelam ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları | Mehmet Begit mi, Mahmut Mirkelam mı önde? Şanlıurfa 2024 Yerel Seçim sonuçları canlı!

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE ŞANLIURFA BİRECİK'TE HANGİ ADAY ÖNDE?

Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanlığı yarışında DEM Parti'den Mehmet Begit, AK Parti'den Mahmur Mirkelam kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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