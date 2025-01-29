Saniye Yüksekdağ kimdir? Saniye Yüksekdağ neden cezaevindeydi, suçu neydi?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu olan kardeşi Saniye Yüksekdağ, evinde ölü olarak bulundu. Ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Saniye Yüksekdağ kimdir? Saniye Yüksekdağ neden cezaevindeydi?

SANİYE YÜKSEKDAĞ KİMDİR?

Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ'dan 3 gündür haber alınamaması üzerine ailesi polise haber verdi.

Polis, Saniye Yüksekdağ'ın evine girerek cansız bedenini buldu. Ölüm nedeni hakkında soruşturma başlatılırken, adli tıp raporu için cenaze hastaneye kaldırıldı. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı

8 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, yarın Ceyhan'da toprağa verilecek.

SANİYE YÜKSEKDAĞ NEDEN CEZAEVİNDEYDİ?

Saniye Yüksekdağ neden cezaevinde olduğu henüz açıklanmadı.