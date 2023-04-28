Sandra Öz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şef Sandra Öz'ün hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Sandra Öz geliyor. Peki, Sandra Öz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, evli mi? Sandra Öz'ün hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Sandra Öz'ün hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Sandra Öz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

SANDRA ÖZ KİMDİR?

Sandra Öz aşçı ve şeftir. Çağla Şıkel'in programlarında yer alan Sandra Öz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi'dir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Sandra Öz'ün İnstagram'da 31 bin takipçisi bulunmaktadır. Sandra Öz İnstagram hesabında birbirinden güzel yemek ve tatlı tarifleri paylaşmaktadır.