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Sandık Kokusu yok mu, neden yok? Sandık Kokusu yeni bölüm bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak?

Sandık Kokusu yok mu, neden yok? Sandık Kokusu yeni bölüm bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak?
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Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle bugün (22 Ocak 2025) dizilerin yeni bölümü yerine tekrar bölümleri ekranda olacak. Peki, Sandık Kokusu yok mu, neden yok? Sandık Kokusu yeni bölüm bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak?

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını nedeniyle milli yas ilan edildi. Dün akşam diziler yayınlanmayınca birçok kişi bu akşam dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etti. Sandık Kokusu yok mu, neden yok? Sandık Kokusuyeni bölüm bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak?

SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Sandık Kokusu, bir ailenin Adana'da başlayıp İstanbul'a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak.

Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu yeni dizisi "Sandık Kokusu"ndan ilk tanıtım izleyici ile buluştu. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan ilk tanıtım merak ve beklentiyi de arttırdı.

Sandık Kokusu yok mu, neden yok? Sandık Kokusu yeni bölüm bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak?

Çekimlerine Adana'da başlanan ve İstanbul'da devam eden 'Sandık Kokusu', paylaşılan etkileyici tanıtım ile sosyal medyada da heyecan yarattı. Ekran için gün sayan dizi; üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak. 'Sandık Kokusu' güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak. Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

SANDIK KOKUSU YOK MU, NEDEN YOK?

Yayın akışlarında başlarda dizilerin yeni bölümünün yayınlanacağı görünse de kanallar bir süre önce akışta değişiklik yaptı ve yeni bölümler yerine tekrar bölüm ibaresini ekledi.

SHOW TV yayın akışına göre, Sandık Kokusu'nun yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekrana gelecek. Dizinin izleyicileri, heyecanla beklenen yeni bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.

DİZİLER BU AKŞAM DA YOK

Bu akşam da dizilerin yeni bölümü verilmeyecek ve tekrar bölümü ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu (tekrar)

00:15 Siyah Kalp

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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