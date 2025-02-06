Sandık Kokusu'nun 44. bölüm izle: Sandık Kokusu'nun 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SHOW TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 44. bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin 44. bölüm detayları en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Sandık Kokusu 44. bölümde ne olacak? Sandık Kokusu nerede yayınlanıyor? İşte, merak edilenler…

SANDIK KOKUSU 44. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sandık Kokusu'nun 44. bölümünde olaylar giderek daha da karmaşık hale geliyor. Filiz, duyduklarından sonra Karsu'ya hesap sormaya kararlıdır. Herkesin sakladığı bu büyük sırrı öğrenmek isteyen Filiz, Karsu'yu köşeye sıkıştırır. Ancak Karsu için en büyük öncelik, çocuklarıyla arasını düzeltmektir.

Sandık Kokusu Karsu

Diğer yandan Bora, annesi Nazan'ı sakinleştirmeye çalışsa da Nazan, Karsu'nun niyetinden emin değildir. Karsu'yu para avcısı olmakla suçlayan Nazan, Bora'dan boşanmasını ister. Bununla da yetinmeyen Nazan, Karsu'ya evlilik sözleşmesi imzalatmak için bir plan yapar. Ancak Karsu'nun bu teklifi kabul etmemesi üzerine, daha sert hamleler yapmaya karar verir. Bora'nın şirketin yönetim kurulundan kovulmasını sağlar.

Sandık Kokusu Bora

Bu sırada Ayça, işi bırakıp ortadan kaybolan Hakan'ı bulmak için harekete geçer. Ömer ile birlikte evine gitseler de Hakan'ın taşındığını öğrenirler. Yeni adresine ulaştıklarında ise karşılarında takım elbiseli, bambaşka bir hayat yaşayan Hakan'ı görmeleri, Ayça için büyük bir şok olur.

Sandık Kokusu Ayça