Sandık Kokusu hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu, Sandık Kokusu yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı. Peki, Sandık Kokusu hangi kanalda, saat kaçta? Sandık Kokusu ne zaman, nerede yayınlanıyor?

SANDIK KOKUSU HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sandık Kokusu 6 Aralık Çarşamba 20.00'de Show TV'de başladı. Buna göre dizinin yeni bölümlerinin her Çarşamba 20.00'de Show TV'de yayınlanması bekleniyor Sandık Kokusu yeni bölümlerini Show TV platformlarından izleyebilirsiniz. "Sandık Kokusu" her Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Sandık Kokusu " her çarşamba saat 20.Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Sandık Kokusu, bir ailenin Adana'da başlayıp İstanbul'a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak.