SANDIK KOKUSU HANGİ GÜN? Yeni bölüm ne zaman?

Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Sandık Kokusu dizisi, ilk bölümünden bu yana ilgi odağı haline geldi. Her hafta yeni bölümleri heyecanla bekleyen izleyiciler, dizinin bir sonraki bölümünü de merak ediyor. Sandık Kokusu hangi gün? Sandık Kokusu hangi kanalda? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sandık Kokusu 11. bölüm merakla bekleniyor. Karsu'nun Adnan'la karşı karşıya geldiği 11. bölüm tanıtımında, Irmak aniden fenalaşıyor ve hastanede hamile olduğu ortaya çıkıyor. Reha ve Karsu arasında büyük bir tartışma yaşanırken, Reha'nın sert sözleri dikkat çekiyor. Karsu'nun Reha'ya Atilla'nın sevgilisi olduğunu söylemesi ve onu dudaklarından öpmesi ise tanıtıma damgasını vuruyor. Bu anlara şahit olan Reha'nın ne yapacağı merakla bekleniyor.

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir diğer yandan diziseverler, bu dizinin hangi günlerde seyirci ile buluştuğunu merak ediyor. Sandık Kokusu dizisi her hafta çarşamba günü Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

OYUNCULAR

KARSU - Özge Özpirinçci

FİLİZ - Demet Akbağ

ATİLLA - Metin Akdülger

REHA - Necip Memili

OZAN - Şahin Sancak

ŞÜKRAN - İnci Şen

TÜRKAN - Nalan Okçuoğlu

İPEK - Arya Bozabalı

EKREM - Emre Şen

GÜLAY - Sedef Pehlivanoğlu

TILSIM - Mina Akdin

KUZEY - Sarp Kaan Altınçapa

SELİN - Miray Yeral

IRMAK - Meriç Aral

ADNAN - Levent Can