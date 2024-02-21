SANDIK KOKUSU HANGİ GÜN? Yeni bölüm ne zaman?
Popüler dizi Sandık Kokusu'nun yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, programın yeni bölüm tarihini sabırsızlıkla bekliyor. Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?
Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Sandık Kokusu dizisi, ilk bölümünden bu yana ilgi odağı haline geldi. Her hafta yeni bölümleri heyecanla bekleyen izleyiciler, dizinin bir sonraki bölümünü de merak ediyor. Sandık Kokusu hangi gün? Sandık Kokusu hangi kanalda? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...
11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sandık Kokusu 11. bölüm merakla bekleniyor. Karsu'nun Adnan'la karşı karşıya geldiği 11. bölüm tanıtımında, Irmak aniden fenalaşıyor ve hastanede hamile olduğu ortaya çıkıyor. Reha ve Karsu arasında büyük bir tartışma yaşanırken, Reha'nın sert sözleri dikkat çekiyor. Karsu'nun Reha'ya Atilla'nın sevgilisi olduğunu söylemesi ve onu dudaklarından öpmesi ise tanıtıma damgasını vuruyor. Bu anlara şahit olan Reha'nın ne yapacağı merakla bekleniyor.
SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Bir diğer yandan diziseverler, bu dizinin hangi günlerde seyirci ile buluştuğunu merak ediyor. Sandık Kokusu dizisi her hafta çarşamba günü Show TV ekranlarında yayınlanıyor.
OYUNCULAR
KARSU - Özge Özpirinçci
FİLİZ - Demet Akbağ
ATİLLA - Metin Akdülger
REHA - Necip Memili
OZAN - Şahin Sancak
ŞÜKRAN - İnci Şen
TÜRKAN - Nalan Okçuoğlu
İPEK - Arya Bozabalı
EKREM - Emre Şen
GÜLAY - Sedef Pehlivanoğlu
TILSIM - Mina Akdin
KUZEY - Sarp Kaan Altınçapa
SELİN - Miray Yeral
IRMAK - Meriç Aral
ADNAN - Levent Can