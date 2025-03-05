Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı

Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı
Kripto piyasasındaki düşüş nereye kadar sürecek, analizler ne diyor?

Kripto piyasasındaki düşüş nereye kadar sürecek, analizler ne diyor?
Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar

Mimar Ece Gürel'in akrabasının iddiası şüpheleri iyice artırdı
Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti

Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti

Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 48. Bölüm CANLI izleme linki!

Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 48. Bölüm CANLI izleme linki!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu bugün günü 48. bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki konularını araştırıyor.

Sandık Kokusu 27 Aralık Çarşamba 20.00'de Show TV'de başladı. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı. Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sandık Kokusu'nun 47. Bölümünde; Irmak ve Kıvanç yeni hayatlarına alışmaya çalışır. Irmak hamileliğin mide bulantısıyla boğuşurken Kıvanç ise avukatlığa döndükten sonra ilk davalarından birine gider. Diğer yandan İhsan ve Gülnaz, Hakan'ın Suriye'ye gidişini engellemek ve Ayça ile arasını düzeltmek için birtakım çözümler üretmeye çalışırlar. Hakan'ın gidişini engellemeye karar veren Ayça, Hakan'ı kaçırmaya karar verir. Nazan'ın tavırları Filiz'in dikkatini çeker. Gülnaz'ı da yanına alarak yedek bir DNA testi yaptırmaya karar verirler. Filiz ve Gülnaz'ı uzaktan gözetleyen Erdem, Nazan'a rapor verir. Onların bir şeylerden şüphe ettiğini anlayan Nazan süreci hızlandırır. Çağla elindeki pozitif DNA sonucuyla yalıya gelir.

Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 48. Bölüm CANLI izleme linki!

SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Sandık Kokusu, bir ailenin Adana'da başlayıp İstanbul'a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak.

Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu yeni dizisi "Sandık Kokusu"ndan ilk tanıtım izleyici ile buluştu. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan ilk tanıtım merak ve beklentiyi de arttırdı.

Çekimlerine Adana'da başlanan ve İstanbul'da devam eden 'Sandık Kokusu', paylaşılan etkileyici tanıtım ile sosyal medyada da heyecan yarattı. Ekran için gün sayan dizi; üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak. 'Sandık Kokusu' güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak. Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

Sandık Kokusu'nu Show TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Çin, Trump'a açık açık meydan okudu: Hazırız
img

Mourinho'dan Okan Buruk sorusuna bomba yanıt
img

Hikayenin sonu çok acı bitti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı

Çağla Şıkel, bir kez daha hayranlarının ağzını açık bıraktı
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu
Görüntü Türkiye'den! Çatıya çıkan kızıl geyiğin acı sonu

Hikayenin sonu çok acı bitti
5 dakikalık işlem için belediyeye ödedikleri paraya isyan ettiler

5 dakikalık işlem için vatandaştan alınan ücrete bakın
Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

Mutlu Kaya'dan kötü haber

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.