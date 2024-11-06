Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 33. Bölüm CANLI izleme linki!

Sandık Kokusu 27 Aralık Çarşamba 20.00'de Show TV'de başladı. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı. Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kıvanç, Karsu ve Mert, Tekin'in kızı Nilüfer'in yardımıyla Irmak'ın tutulduğu yeri öğrenirler. Irmak kurtarılırken, Tekin polisler tarafından tutuklanır. Mafya ile başı belada olan Reha, canından endişe etmeye başlar. Rahim'in bedel olarak bir milyon dolar istemesiyle daha da sıkışır. Kıvanç herkesle birlikte Bora'yı da kulübüne davet eder. Sarhoş bir adamın Karsu'yu rahatsız etmesiyle birlikte gecenin sonu karakolda biter.Site görevlisi Ekrem'i Albay zanneden Gülnaz, Türkan aracılığıyla bir görüşme ayarlar. Ancak karşısında yaşlı, gerçek Albay'ı görünce neye uğradığını şaşırır. Ekrem mevzusunu öğrenen Filiz, Gülnaz'ı Hasan'a söylemekle tehdit eder. Ancak Gülnaz her şeyi Hasan'a itiraf ederek Filiz'i şaşırtır. Çıkmak için Bora'nın aramasını bekleyen Ayça, Bora'nın Karsu'yu almaya geldiğini görünce şok olur. İlk defa yenildiğini hissederken Karsu'ya iyice bilenecektir. Sandık Kokusu son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Sandık Kokusu, bir ailenin Adana'da başlayıp İstanbul'a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak.

Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu yeni dizisi "Sandık Kokusu"ndan ilk tanıtım izleyici ile buluştu. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan ilk tanıtım merak ve beklentiyi de arttırdı.

Çekimlerine Adana'da başlanan ve İstanbul'da devam eden 'Sandık Kokusu', paylaşılan etkileyici tanıtım ile sosyal medyada da heyecan yarattı. Ekran için gün sayan dizi; üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak. 'Sandık Kokusu' güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak. Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

SANDIK KOKUSU CANLI İZLE

Sandık Kokusu CANLI yayını Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.