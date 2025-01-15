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Sandık Kokusu CANLI izle! 15 Ocak Show TV Sandık Kokusu 42. bölüm CANLI izleme linki

Sandık Kokusu CANLI izle! 15 Ocak Show TV Sandık Kokusu 42. bölüm CANLI izleme linki
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Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu günü 42. bölüm ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki konularını araştırıyor.

Sandık Kokusu 27 Aralık Çarşamba 20.00'de Show TV'de başladı. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı. Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki!

SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Sandık Kokusu, bir ailenin Adana'da başlayıp İstanbul'a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak.

Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu yeni dizisi "Sandık Kokusu"ndan ilk tanıtım izleyici ile buluştu. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan ilk tanıtım merak ve beklentiyi de arttırdı.

Çekimlerine Adana'da başlanan ve İstanbul'da devam eden 'Sandık Kokusu', paylaşılan etkileyici tanıtım ile sosyal medyada da heyecan yarattı. Ekran için gün sayan dizi; üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak. 'Sandık Kokusu' güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak. Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

Sandık Kokusu CANLI izle! 15 Ocak Show TV Sandık Kokusu 42. bölüm CANLI izleme linki

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan tanıtımda Bora ve Karsu'nun romantik anları, Hasan'ın Filiz'e kucak dolusu çiçekleri ekranlara yansırken, Ayça'nın "Ben galiba bir fakire aşık oluyorum" sözleri eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Gülnaz'ın İhsan'la romantik yemeği dikkat çekerken, Bora'nın Karsu'ya evlilik teklifi tanıtıma damgasını vuruyor. İkili arasında yaşanacaklar şimdiden yeni bölüme olan merakı arttırıyor.

Sandık Kokusu CANLI izle! 15 Ocak Show TV Sandık Kokusu 42. bölüm CANLI izleme linki

SANDIK KOKUSU CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Sandık Kokusu CANLI yayını izlemek için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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