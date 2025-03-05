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Sandık Kokusu 48. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

Sandık Kokusu 48. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!
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Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu bugün günü 48. bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi izlemek isteyenler, Sandık Kokusu 48. bölüm tek parça izle ve Sandık Kokusu full HD izleme linki konularını araştırdı. Sandık Kokusu 48. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

Sandık Kokusu 27 Aralık Çarşamba 20.00'de Show TV'de başladı. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı. Sandık Kokusu 48. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Irmak ve Kıvanç yeni hayatlarına alışmaya çalışır. Irmak hamileliğin mide bulantısıyla boğuşurken Kıvanç ise avukatlığa döndükten sonra ilk davalarından birine gider. Diğer yandan İhsan ve Gülnaz, Hakan'ın Suriye'ye gidişini engellemek ve Ayça ile arasını düzeltmek için birtakım çözümler üretmeye çalışırlar. Hakan'ın gidişini engellemeye karar veren Ayça, Hakan'ı kaçırmaya karar verir. Nazan'ın tavırları Filiz'in dikkatini çeker. Gülnaz'ı da yanına alarak yedek bir DNA testi yaptırmaya karar verirler. Filiz ve Gülnaz'ı uzaktan gözetleyen Erdem, Nazan'a rapor verir. Onların bir şeylerden şüphe ettiğini anlayan Nazan süreci hızlandırır. Çağla elindeki pozitif DNA sonucuyla yalıya gelir. Sandık Kokusu son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

Sandık Kokusu 48. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

SANDIK KOKUSU BÖLÜMLERİ İZLE!

Sandık Kokusu bölümlerini Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Sandık Kokusu 48. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

SANDIK KOKUSU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sandık Kokusu dizisi Adana ve İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Sandık Kokusu dizisinde renkli görüntüler oluştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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