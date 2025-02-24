Sandık Kokusu 47. bölüm fragmanı izle! Sandık Kokusu 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SHOW TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 47. bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve fragman bilgileriyle ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Sandık Kokusu dizisinin 47. bölümünde ne oldu? Sandık Kokusu 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Sandık Kokusu dizisinin 47. bölüm fragman linki ve merak edilenler…

SANDIK KOKUSU 46. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Düğün davetinde Çağla'nın ortaya attığı iddialar, büyük bir kaosa neden olur. Nazan, herkesin içinde küçük düşme korkusuyla panik içindeyken, Bora ise kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddeder. Karsu, sakin kalmaya çalışarak durumu kontrol altına almak ister.

Sandık Kokusu dizisinin 46. bölüm

Bu sırada Ayça ile karşılaşan Nazan, genç kadının davranışlarından etkilenir ve onu yeğeni Ziya ile tanıştırmayı düşünür. Öte yandan, Ayça'nın biriyle akşam yemeğine çıkacağını öğrenen Hakan, kıskançlık duygusuna kapılarak, eski muhabir arkadaşı Burcu ile aynı mekana gitmeye karar verir. Nazlı ve Ömer, Gülnaz ile ilgili meseleyi kökten çözmek için harekete geçerken, Nazan, Çağla ile yüzleşmeye gider. Ancak bu görüşmenin asıl amacı, DNA testini manipüle ederek çocuğun Bora'ya ait olduğunu kanıtlamak olacaktır.

Sandık Kokusu dizisinin 47. bölüm