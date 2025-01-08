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Sandık Kokusu 41. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

Sandık Kokusu 41. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!
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Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu bugün günü 41. bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi izlemek isteyenler, Sandık Kokusu 41. bölüm tek parça izle ve Sandık Kokusu full HD izleme linki konularını araştırdı.

Sandık Kokusu 27 Aralık Çarşamba 20.00'de Show TV'de başladı. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı. Sandık Kokusu 41. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feryal'ın şikâyeti üzerine Filiz ve Gülnaz'ın karakolda ifadesi alınır. Çaresiz kalan Hasan, Feryal'ı vazgeçirmek için ricalarda bulununca Feryal de şikayetini geri çeker. Ama bu işin peşini bırakmayacaktır. Bora ve Karsu'nun, kavuşma mutluluğu gözlerinden okunuyordur. Bora, ilk gördüğü an Karsu'dan etkilendiğini itiraf eder.Hakan'dan hoşlanan Petek, bir araya gelmek için Ayça'yı sıkıştırmaya başlar. Ethem'le arayı sıcak tutmak isteyen Ayça, fırsattan istifade Hakan'ı da ikna ederek bir buluşma ayarlar. Kıvanç, Irmak'ın eskiden üvey babasıyla evli olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırır. Feryal'ın cinayet davasında herkes sorguya alınır. Filiz gerçekten Feryal'ı öldürmüş müdür?

Sandık Kokusu 41. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

SANDIK KOKUSU BÖLÜMLERİ İZLE!

Sandık Kokusu bölümlerini bu LİNKTEN izleyebilirsiniz.

SANDIK KOKUSU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sandık Kokusu dizisi Adana ve İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Sandık Kokusu dizisinde renkli görüntüler oluştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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