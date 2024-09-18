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Sandık Kokusu 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 28. bölüm fragman izleme linki var mı?

Sandık Kokusu 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 28. bölüm fragman izleme linki var mı?
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Sandık Kokusu geçtiğimiz sezon 27 Aralık Çarşamba 20.00'de Show TV'de başladı. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı. Sandık Kokusu 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 28. bölüm fragman izleme linki var mı?

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu bugün günü 27. bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi izlemek isteyenler, son bölümü araştırıyor. Sandık Kokusu 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 28. bölüm fragman izleme linki var mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

andık Kokusu dizisinin son bölümünde, Karsu, Selin'in arkasından hastaneye gelir ve burada Reha, Karsu'nun varlığından şüphelenmeye başlar. Bu arada Hülya'nın sürekli Hasan ile ilgilenmesi Filiz'i çok sinirlendirir. Hasan, Filiz rahatsız olmasın diye Hülya'yı uzaklaştırmaya çalışır ancak Hülya, çeşitli bahanelerle Hasan'ın yanına gelmeye devam eder. Bu durum, Hasan ile Filiz'in ilişkisini olumsuz etkilemektedir. Tılsım, arkadaşlarını eve davet etmek isterken, Hande'ye Reha'nın gözüne girme fırsatı doğar. Gösterişli bir organizasyonla parti düzenleyen Hande, Tılsım'ı çok mutlu eder.

Reha, Karsu'yu velayet kurallarına uymadığı için şikayet eder ve Karsu, onu bekleyen polisler tarafından emniyete götürülür. İzleyiciler, 26. bölümde neler olacağını merakla beklerken, dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında tüm bu sorular yanıt bulacak. Sandık Kokusu dizisi, her hafta heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmelerle Karsu'nun ve diğer karakterlerin hayatında neler değişeceği büyük bir merak konusu.

SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Sandık Kokusu, bir ailenin Adana'da başlayıp İstanbul'a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak.

Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu yeni dizisi "Sandık Kokusu"ndan ilk tanıtım izleyici ile buluştu. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan ilk tanıtım merak ve beklentiyi de arttırdı.

Çekimlerine Adana'da başlanan ve İstanbul'da devam eden 'Sandık Kokusu', paylaşılan etkileyici tanıtım ile sosyal medyada da heyecan yarattı. Ekran için gün sayan dizi; üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak. 'Sandık Kokusu' güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak. Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

Sandık Kokusu 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 28. bölüm fragman izleme linki var mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

andık Kokusu dizisinin son bölümünde, Karsu, Selin'in arkasından hastaneye gelir ve burada Reha, Karsu'nun varlığından şüphelenmeye başlar. Bu arada Hülya'nın sürekli Hasan ile ilgilenmesi Filiz'i çok sinirlendirir. Hasan, Filiz rahatsız olmasın diye Hülya'yı uzaklaştırmaya çalışır ancak Hülya, çeşitli bahanelerle Hasan'ın yanına gelmeye devam eder. Bu durum, Hasan ile Filiz'in ilişkisini olumsuz etkilemektedir. Tılsım, arkadaşlarını eve davet etmek isterken, Hande'ye Reha'nın gözüne girme fırsatı doğar. Gösterişli bir organizasyonla parti düzenleyen Hande, Tılsım'ı çok mutlu eder.

Reha, Karsu'yu velayet kurallarına uymadığı için şikayet eder ve Karsu, onu bekleyen polisler tarafından emniyete götürülür. İzleyiciler, 26. bölümde neler olacağını merakla beklerken, dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında tüm bu sorular yanıt bulacak. Sandık Kokusu dizisi, her hafta heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmelerle Karsu'nun ve diğer karakterlerin hayatında neler değişeceği büyük bir merak konusu.

SANDIK KOKUSU 28. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ VAR MI?

Sandık Kokusu 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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