Sandık Kokusu 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Haziran Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Sandık Kokusu dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Sandık Kokusu 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Sandık Kokusu 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Haziran Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kıvanç'ın kendini Irmak ve ailesine sevdirmeye başladığını izlediğimiz tanıtımda, Hasan ve Filiz'in kebapçıda beraber yemek yaparken keyifli anları dikkat çekiyor. Reha'nın, avukatından Karsu'ya uzaklaştırma kararı aldırmasını istediği anlar gerilimi artırıyor. Çocukların okuluna gittiği sırada Karsu'ya tuzak kuran Reha, Karsu'nun polisler tarafından emniyete götürülmesine sebep oluyor.Karsu'nun velayet kurallarını ihlal etmesi sonucu alacağı ceza izleyicide merak uyandırıyor. -

SANDIK KOKUSU 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sandık Kokusu 26. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.