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Sancaktepe jakuzi olayı ne? Belediyede jakuzi mi var?

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31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin tartışılan binasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Jakuzi tartışmaları ile gündeme gelen belediye binası basın mensuplarına açıldı.

SANCAKTEPE BELEDİYESİ JAKUZİ OLAYI NE?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, "AKP'nin kaybetmesi boşuna değil. Alper Yeğin'i tebrik etmek için Sancaktepe Belediyesi'ne gittim. Sancaktepe Belediyesi'nin başkanlık katı 6.000 m2, burada bir sürü dinlenme odası var, jakuzi, yemek odası, 200 m2 mutfak var" ifadelerini kullanmıştı. Eski başkan Şeyma Döğücü ise Özkan'ın iddialarını "iftira" olarak nitelendirip başkanlık makamından canlı yayın açılmasını istemişti.

YENİ BAŞKAN, TOPU ÖNCEKİ BAŞKANA ATTI

CHP'li yeni belediye başkanı Alper Yeğin ise şatafatlı başkanlık katıyla ilgili bilgiyi doğrulayarak "Basında ve sosyal medya da yer alan Sancaktepe haberleri ile ilgili olarak; Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında her hangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki Belediye Başkanı (İsmail Erdem) lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır" demişti.

BAŞKANLIK KATINDA YOK YOK

Karşılıklı iddialar ile kamuoyunda tartışılan belediye binası basın mensuplarına açıldı. Başkanlık katındaki toplantı odaları, banyo, mutfak gibi alanlar dikkat çekti.

Sancaktepe jakuzi olayı ne? Belediyede jakuzi mi var?

BORCU 2 MİLYARA DAYANMIŞ

Öte yandan binaya belediyenin borç tablosu da asıldı. Lüks makam odası tartışması ile gündeme gelen belediyenin, 1 milyar 946 milyon 726 bin 113 lira borcu bulunuyor. Borcun büyük kısmını da müteahhitlerin alacağı oluşturuyor.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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