Sanat için hayatlarını riske attılar

Televizyon ve dijital yayın dünyasında farklı konseptler izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yapımcılığını ve sunuculuğunu tanınmış dövme sanatçısı Oğuz Doğanay'ın üstlendiği Tattoo Roulette Show, formatıyla sınırları zorlayan yapımlar arasına girdi. Dövme sektöründe benzeri bulunmayan bir yapıya sahip olan program, her bölümünde katılımcıları zorlu koşullar altında yeteneklerini sergilemeye zorluyor. Programın son bölümü ise hem yükseklik korkusu olanlar hem de dövme sanatına ilgi duyanlar için gerilim dolu anlara sahne oldu.

Programın temel kuralı gereği; dövmeyi yapacak sanatçı, dövmeyi yaptıracak kişi ve uygulamanın gerçekleşeceği mekân tamamen kapalı zarflar aracılığıyla belirleniyor. Son bölümde yer alan dövme sanatçıları Ceko ve Shame, zarfları açtıklarında rotalarının tarihi bir kale olduğunu ve işlemin havada, boşlukta sallanarak yapılacağını öğrendi. Sanatçıların yaşadığı süreci değerlendiren Oğuz Doğanay, konseptin getirdiği psikolojik baskıyı şu sözlerle ifade etti: "Sanatçılarımız ilk anda bu görevi duyduklarında kendilerine bir kamera şakası yaptığımızı zannettiler. Fakat sadece 2 saat içerisinde boşluğa uzanan halatların ucunda, onlarca metre yükseklikte geri dönüşü olmayan bir görevin ortasında yer aldılar."

Halatlar Üzerinde Zorlu Mesai

Katılımcılar, çekim alanına varana kadar uygulamanın tam olarak nasıl bir fiziki ortamda yapılacağından habersizdi. Tarihi kalenin surlarından aşağıya sarkıtılan özel güvenlik halatlarını ve profesyonel dağcılık ekipmanlarını gören Ceko ve Shame, işlemin fiziksel zorluğuyla yüzleşti. Normal şartlarda steril ve sabit bir stüdyo ortamında yapılması gereken dövme işlemi, rüzgârın ve yüksekliğin etkisiyle büyük bir risk barındırıyordu.

Dövme makinesinin titreşimi ve havada asılı kalmanın getirdiği denge sorunları, sanatçıların işini zorlaştıran temel unsurlar oldu. Sürecin güvenliği için alanda profesyonel dağcılar ve sağlık ekipleri hazır bulundu. Ekipmanların havada düşmesini engellemek adına tüm cihazlar sanatçıların üzerindeki özel yeleklere sabitlendi. Yükseklik korkusu ve yoğun adrenalin altında geçen saatlerin ardından, dövme işlemi planlandığı gibi tamamlandı.

Sektörde Fark Yaratan Konsept

Sürecin teknik zorluklarına değinen yapımcı Oğuz Doğanay, olayın arka planını şu şekilde detaylandırdı: "Dövme yaparken milimetrik hareketler büyük önem taşır. Havada asılı dururken, hem kendi ağırlığınızı dengelemek hem de rüzgâr faktörünü hesaba katarak iğneyi doğru derinlikte tutmak ciddi bir fiziksel ve zihinsel dayanıklılık gerektiriyor. Daha önce hiçbir dövme sanatçısının deneyimlemediği bir konsepti hayata geçirerek, bu mesleğin sadece stüdyo sınırları içinde kalmadığını gösterdik."

Saatler süren çekimlerin ardından, hem havada dövme yapan hem de dövme yaptıran sanatçılar işlemi fiziksel bir hasar almadan bitirdi. Tattoo Roulette Show ekibi, ortaya çıkan görüntülerin dövme camiasında uzun süre tartışılacak bir örnek oluşturduğunu belirtiyor. Gerilim ve heyecanın üst seviyede tutulduğu bölüm, sosyal medya platformlarında fragmanlarının yayınlanmasıyla birlikte izleyicilerden yoğun etkileşim almaya başladı.

Klasik dövme programlarından ayrışarak, işin içine ekstrem sporlar ve hayatta kalma mekaniklerini entegre eden yapım, Oğuz Doğanay'ın liderliğinde farklı konseptleri denemeye devam edecek. İlerleyen bölümlerde sanatçıların hangi coğrafi koşullarda ve hangi sıra dışı görevlerle karşılaşacağı merakla takip ediliyor. Programın sadece ulusal alanda değil, uluslararası dövme sanatçıları topluluğunda da izlenmesi bekleniyor.