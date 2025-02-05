Samsun okullar tatil mi SON DAKİKA? 6 Şubat Perşembe Samsunda okul yok mu (Samsun Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce'de kar yağışı başladı. Ekipler karla mücadele çalışması yaparken Meteoroloji'den 19 ile daha kuvvetli kar yağışı uyarısı geldi. Bursa okullar tatil mi SON DAKİKA? 6 Şubat Perşembe Samsun'da okul yok mu?

SAMSUN TATİL Mİ?

6 Şubat Perşembe günü için Samsun Valiliğinden tatil duyurusu yapılmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Samsun HAVA DURUMU

19 İLE SARI KODLA KAR YAĞIŞI UYARISI

Şırnak'ın Doğusu ve Hakkari'de Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor! (Başlama-Bitiş Zamanı 06.02.2025 03.00-06.02.2025 20.00 )

Yapılan son değerlendirmelere göre; Perşembe ilk saatlerden itibaren Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kuvvetli (10-20 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Akdeniz Bölgesinde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor! (Başlama-Bitiş Zamanı 05.02.2025 14.00-07.02.2025 09.00)

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Antalya'da, akşam saatlerinden sonra Mersin'in kuzey ve batısında, gece saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinin kuzey kesimleri ile Hatay'ın Arsuz ilçesinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerde 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar örtüsü olan yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

Marmara'nın Doğusunda Kuvvetli Kar Yağışları Bekleniyor! (Başlama-Bitiş Zamanı 05.02.2025 18.00-07.02.2025 14.00)

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (5-10 cm, 200-300 metre rakım üzeri yükseklerinde 20 cm üzeri) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Denizlerimizde (Akdeniz) Kuvvetli Fırtına Bekleniyor! (Başlama-Bitiş Zamanı 05.02.2025 12.00-07.02.2025 23.00)

Batı Akdeniz'de rüzgarın, yarın (05.02.2025 Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına, akşam saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Perşembe (06.02.2024) günü öğle saatlerinde batısında, Cuma (07.02.2025) günü gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Batı Karadeniz Kıyı Kesimlerinde Kar Yağışlarına Dikkat! (Başlama-Bitiş Zamanı05.02.2025 14:00 - 06.02.2025 12:00)

Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de görülecek kar yağışlarının, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra ve Perşembe (06.02.2025) öğleye kadar Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İç Anadolu'nun Doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun Batısında Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat! (Başlama-Bitiş Zamanı 05.02.2025 00:00 - 06.02.2025 06:00)

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri, Nevşehir'in doğu, Malatya ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Denizlerimizde (Ege) Fırtına Bekleniyor! (Başlama-Bitiş Zamanı 04.02.2025 06.00-06.02.2025 23.59)

Kuzey Ege'de rüzgarın; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de yarın (Salı) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe günü (06.02.2025) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

MARMARA'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda dün akşam etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için 440 personel ile 235 araç ve iş makinesiyle hem şehir merkezinde hem de ilçelerde teyakkuzda bekliyor. Karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerde küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücüleri kar yağışı konusunda uyararak, araçlarda lastik kontrolü yapıyor.