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Samsun okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Samsun'da okul yok mu (Samsun Valiliği Açıklaması)?

Samsun okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Samsun'da okul yok mu (Samsun Valiliği Açıklaması)?
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'Samsun'da okullar yarın tatil mi?' sorusu yanıt arıyor. Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla beraber birçok kişi yarın 27 Kasım Çarşamba Samsun'da okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Samsun okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Samsun'da okul yok mu?

Samsun geneli Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullar kar ve buzlanma dolayısıyla 1 günlüğüne tatil edilirken çocukları ana okulu ve kreşe giden, hamile ve engelli olan kamu kurumunda çalışan anneler de 1 gün idari izinli sayıldı. Samsun okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Samsun okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ?

Geçen haftadan beri ülkeyi etki altına alan kar ve sağanak yağış devam ediyor. Başta ulaşım olmak üzere günlük hayatı olumsuz etkileyen hava durumu, eğitime de ara verilmesine neden oldu. Birçok şehirde Valilikler, okulları tatil etme karar ald.

Samsun'da 25 Kasım Pazartesi bugün okullar tatil edildi.

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz. İlimizde etkili olan kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim- öğretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

27 KASIM SAMSUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava şartlarının baş gösterdiği Samsun'da yarın okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor.

Ancak Samsun Valiliği'nden konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Yarın Samsun'da okulların tatil olması hakkında resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.

MGM UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürliğü, sabah saatlerinden itibaren 17 il için sarı kodda uyarıda bulundu.

Buna göre yağışların; Amasya, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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