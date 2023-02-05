Samsun'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Samsun'da okullar tatil edildi mi? Son dakika Samsun'da okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Samsun'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Samsun'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Samsun'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Samsun'da okullar tatil edildi mi? Samsun'da okullar yarın tatil mi?

Samsun'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Samsun Da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Samsun'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Samsun'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Samsun'da okullar tatil edildi mi? Samsun'da okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Asarcık ilçesinde bütün okulların, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

6 ŞUBAT PAZARTESİ SAMSUN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Samsun'da 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu.