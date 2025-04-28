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Samsun'da akaryakıt istasyonunda heyelan mı oldu? Samsun'daki heyelanda yaralı var mı?

Samsun'da akaryakıt istasyonunda heyelan mı oldu? Samsun'daki heyelanda yaralı var mı?
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Samsun'da akaryakıt istasyonunda heyelan mı oldu sorusu, dün gece Canik ilçesinde yaşanan üzücü olayın ardından yoğun şekilde araştırılıyor. Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelan, bir akaryakıt istasyonu yanındaki oto yıkamacıda büyük bir felakete yol açtı.

Vatandaşlar, yaşanan olayın ardından Samsun'da akaryakıt istasyonunda heyelan mı oldu ve can kaybı var mı gibi sorulara yanıt aramaya başladı. 23.00 sıralarında meydana gelen toprak kaymasında, akaryakıt istasyonunun hemen yanında bulunan oto yıkama alanına büyük kaya parçaları düştü. Peki, Samsun'da akaryakıt istasyonunda heyelan mı oldu? Samsun'daki heyelanda yaralı var mı?

SAMSUN'DA AKARYAKIT İSTASYONUNDA HEYELAN MI OLDU?

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıya kaya parçaları düştü. Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana geldiği ve kaya parçalarının düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'da akaryakıt istasyonunda heyelan mı oldu?

HEYELANDA YARALI VAR MI?

Toprak altında kalan 4 kişilik aileden anne Ç.K. yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, baba A.K. ve 2 çocuğuna ulaştı. Toprak altından çıkarılanlar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, bir ailenin araçlarını yıkarken göçük meydana geldiğini söyledi.

Ailenin 4 kişilik olduğunu vurgulayan Vali Tavlı, "Annemizi hastaneye ulaştırdık. Ayağında kırıklar var şu anda ameliyata alındı. Baba ve 2 çocuğunu da göçük altından çıkardık ve hastaneye sevk ettik. Hastaneden aldığımız bilgiye göre baba ve 2 yavrumuzu maalesef kaybettik." dedi.

Tavlı, göçük altında başka bir kişi olmadığını sözlerine ekledi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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