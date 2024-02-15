Samsun belediyesi hangi parti? Merak edilmekte ve araştırılmakta. 2019 Samsun yerel seçimleri kapsamında belediye başkan adayları; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Mustafa Demir, İyi Parti'nin adayı Hayati Tekin, Bağımsız aday Erhan Usta, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı Bekir Uslucan, Saadet Partisi'nin adayı Salih Şen oldu. Peki, Samsun belediyesi hangi parti? Samsun belediye başkanı hangi partiden seçildi?

SAMSUN BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Samsun Belediye Başkanlığı seçiminde Mustafa Demir, AK Parti'den adaydır ve 379.036 oy alarak %47,37 oranında destek kazanmıştır. İyi Parti'den aday olan Hayati Tekin ise 213.416 oy ile %26,67 oranında oy almıştır. Bağımsız aday Erhan Usta ise 168.474 oy ile %21,05 oranında destek elde etmiştir. BTP'den aday olan Bekir Uslucan 13.437 oy alarak %1,68 oranında destek bulmuştur. Saadet Partisi'nden aday Salih Şen ise 12.323 oy ile %1,54 oranında oy almıştır. Samsun Belediye Başkanlığı seçimine göre, Mustafa Demir AK Parti'den Samsun belediye başkanı olmuştur.