Sampiyonlar Ligi Finali nerede, hangi statta 2024?

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Almanya'nın köklü ekibi Borussia Dortmunda ile kozlarını paylaşacak. Peki, Sampiyonlar Ligi Finali nerede, hangi statta 2024?

SAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE, HANGİ STATTA OYNNACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile İspanya ekibi Real Madrid arasında yarın oynanacak finalde belli olacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TV8 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

B. Dortmund ve Real Madrid, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçı, Londra'da, Wembley Stadyumu'nda oynanacak.