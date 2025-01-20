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Şampanyalı mezuniyet töreni ne zaman, nerede oldu? Şampanyalı kutlama yapan öğretmenler kim?

Şampanyalı mezuniyet töreni ne zaman, nerede oldu? Şampanyalı kutlama yapan öğretmenler kim?
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Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda geçen yıl 6 Haziran'da düzenlenen mezuniyet töreninde şampanya patlatıldı. Mezuniyet töreni sonrası öğretmenlerin okul bahçesindeki ve içerideki kutlaması, cep telefonuyla kaydedildi. Peki, Şampanyalı mezuniyet töreni nerede oldu? Şampanyalı kutlama yapan öğretmenler kim?

İzmir Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda, geçen yılki mezuniyet töreninde şampanya patlatıldığı anlara dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada 6'sı öğretmen ve 4'ü okul idarecisi 10 eğitimci, görevden uzaklaştırıldı. Şampanyalı mezuniyet töreni nerede oldu? Şampanyalı kutlama yapan öğretmenler kim?

ŞAMPANYALI MEZUNİYET TÖRENİ NEREDE OLDU?

İzmir Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda, geçen yılki mezuniyet töreninde şampanya patlatıldığı anlara dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada 6'sı öğretmen ve 4'ü okul idarecisi 10 eğitimci, görevden uzaklaştırıldı.

ŞAMPANYALI KUTLAMA YAPAN ÖĞRETMENLER KİM?

Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda geçen yıl 6 Haziran'da düzenlenen mezuniyet töreninde şampanya patlatıldı. Mezuniyet töreni sonrası öğretmenlerin okul bahçesindeki ve içerideki kutlaması, cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, eleştirilere neden oldu. Tepkiler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlattı. Bu kapsamda, okulda görevli 6 öğretmen ve 4 idareci olmak üzere toplam 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, İlimiz Bornova ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır denildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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