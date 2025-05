Sami Yusuf kaç yaşında ve nereli sorularının cevabı da hayranları tarafından sıkça soruluyor. Londra'da müzik eğitimi alan ve birçok dilde eser seslendiren Yusuf, özellikle barış, sevgi, birlik ve maneviyat temalı şarkılarıyla tanınıyor. Sami Yusuf'un yaşam öyküsü ve kariyeri, müzik dünyasında eşine az rastlanır bir başarıyı temsil ediyor. Peki, Sami Yusuf kimdir? Sami Yusuf kaç yaşında, nereli?

SAMİ YUSUF KİMDİR?

Sami Yusuf, 21 Temmuz 1980 tarihinde İran'ın başkenti Tahran'da dünyaya gelmiş, Azerbaycan kökenli bir İngiliz şarkıcı, söz yazarı, besteci ve müzisyendir. Henüz 3 yaşındayken ailesiyle birlikte İngiltere'ye taşınan Yusuf, müzikal yeteneklerini küçük yaşlarda keşfetmiş ve geliştirmiştir. Babası Babak Radmanesh'in rehberliğinde müzik eğitimi almış, daha sonra Londra'daki Royal Academy of Music'te bestecilik üzerine eğitim görmüştür.

2003 yılında çıkardığı ilk albümü Al-Mu'allim ile uluslararası alanda büyük bir çıkış yakalayan Sami Yusuf, İslami temaları modern müzikle harmanlayarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Ardından gelen My Ummah (2005), Wherever You Are (2010) ve Barakah (2016) gibi albümleriyle başarısını pekiştirmiştir. Şarkılarında genellikle barış, maneviyat, birlik ve insanlık gibi evrensel temaları işlemektedir.

SAMİ YUSUF'UN HAYATI

Sami Yusuf, müzikal kariyerinin yanı sıra hayırseverlik faaliyetleriyle de tanınmaktadır. 2014 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın Küresel Elçisi olarak atanmış ve dünya genelinde açlıkla mücadele eden topluluklara destek olmuştur. Ayrıca, farklı ülkelerde verdiği konserlerle milyonlarca hayrana ulaşmış, özellikle 2006 yılında İstanbul Taksim Meydanı'nda verdiği ve 250.000 kişinin katıldığı konserle Türkiye'de büyük bir etki yaratmıştır.

Günümüzde müzikal çalışmalarına devam eden Sami Yusuf, farklı dillerde seslendirdiği eserleriyle kültürler arası köprüler kurmayı hedeflemekte ve müziğin evrensel diliyle insanlara ilham vermeyi sürdürmektedir.