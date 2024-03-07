Ak Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kınık Belediye Başkan adayının Sami Molla Ahmet olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Kınık Belediye Başkan adayı Sami Molla Ahmet olmuştur. Peki, Sami Molla Ahmet kimdir? AK Parti İzmir- Kınık Belediye Başkan adayı Sami Molla Ahmet kaç yaşında, nereli?

SAMİ MOLLA AHMET KİMDİR?

Sami Mollaahmet AK Parti'nin merakla beklenen yeni Kınık Belediye Başkan adayıdır. AK Parti İzmir Kınık Belediye Başkan adayı Sami Molla Ahmet ile ilgili detaylar gelmesi halinde haberimizde yer alacaktır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.