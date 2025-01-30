Salwan Momika öldü mü, Kuran-ı Kerim'i yakan Momika'yı kim, neden öldürdü?

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren Irak asıllı Salwan Momika evinde internet üzerinden bir yayın gerçekleştirirken vurularak öldürüldü. Momika'nın vurulmasının ardından olay yerine gelen polislerin canlı yayını kapattıkları anlar kameraya yansırken, polis sözcüsü Nadya Norton da provokatör Momika'nın öldüğünü doğruladı. Kuran'ı yakan adam öldü mü, Momika'yı kim, neden öldürdü?

KURAN'I YAKAN ADAM ÖLDÜ MÜ?

Stockholm'un Södertälje mahallesinde bulunan bir apartmandaki dairesinde internet üzerinden canlı yayın yapan Momika'nın o esnada evine giren bir şahıs tarafından infaz edildiği öğrenildi. Öte yandan Momika'nın vurulmasının ardından olay yerine gelen polislerin canlı yayını kapattıkları anlar kameraya yansıdı.

POLİS OLAYI DOĞRULADI

Polis sözcüsü Nadya Norton, 38 yaşındaki Irak asıllı Momika'nın vurularak öldürüldüğünü doğrularken Stockholm polisi, saldırganın kimliği hakkında yorum yapamayacaklarını belirtti.

CEZASI BUGÜN BELLİ OLACAKTI

Kuran-ı Kerim yakma eylemlerinden dolayı mahkemede yargılanan Momika'nın cezasının bugün verileceği biliniyordu.