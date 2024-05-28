Salmonella nedir? Salmonella nereden bulaşır?

Salmonella, bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Bu bakteriler tipik olarak hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı yoluyla atılır. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşır. Salmonella enfeksiyonu (Salmonelloz), genellikle ateş, kusma ve ishal belirtileriyle seyreder. Belirtiler arasında ateş, ishal, iştah kaybı, baş ağrısı, karın ağrısı, titreme, mide bulantısı, kusma ve dışkıda kan veya mukus bulunabilir.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella enfeksiyonu, Salmonella bakterisinin neden olduğu bir tür gıda zehirlenmesidir. Bu enfeksiyon, kontamine gıdaların tüketilmesi veya enfekte hayvanlar veya insanlarla temas yoluyla bulaşabilir. Salmonella enfeksiyonu, "salmonelloz" olarak da bilinir ve genellikle mide-bağırsak sistemi ile ilgili rahatsızlıklara yol açar.

SALMONELLA ENFEKSİYONUNUN BELİRTİLERİ NELER?

Salmonella enfeksiyonunun belirtileri genellikle bakteriye maruz kaldıktan 6 saat ile 6 gün arasında ortaya çıkar ve şunları içerebilir:

Karın krampları ve ağrı

İshal (bazen kanlı olabilir)

Ateş

Mide bulantısı ve kusma

Baş ağrısı

Titreme ve kas ağrıları

Bu belirtiler genellikle 4 ila 7 gün sürer. Çoğu insan tedavi olmadan iyileşir, ancak bazı durumlarda hastalık daha ciddi hale gelebilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir.

SALMONELLA ENFEKSİYONUNUN NEDENLERİ NELER?

Salmonella bakterileri, genellikle şu yollarla bulaşır:

Kontamine gıdalar: Özellikle çiğ veya az pişmiş et, tavuk, yumurta ve pastörize edilmemiş süt ürünleri.

Kontamine su: İçme veya kullanma suyu yoluyla.

Enfekte kişilerle temas: Kişiden kişiye temas yoluyla bulaşabilir, özellikle hijyen kurallarına uyulmazsa.

Enfekte hayvanlar: Evcil hayvanlar veya çiftlik hayvanlarıyla temas yoluyla.

SALMONELLA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Salmonella enfeksiyonunun tedavisi genellikle semptomatik destek ve sıvı takviyesi ile yapılır. İşte Salmonella enfeksiyonunun tedavi yöntemleri:

İshal ve kusma nedeniyle vücut sıvı kaybedebilirsiniz. Bol su içmek ve elektrolit içeren içecekler (örneğin, tuzlu su veya spor içecekleri) almak önemlidir.

içecekleri) almak önemlidir. İshal ve kusma döneminde dinlenmek ve hafif yiyecekler tüketmek önemlidir. Pirinç lapası, muz, yoğurt gibi sindirimi kolay gıdalar tercih edilebilir.

Bazı durumlarda doktorlar Salmonella enfeksiyonunu tedavi etmek için antibiyotikler reçete edebilir. Ancak, bu kararı doktorunuz vermelidir.

Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için ellerinizi sık sık yıkayın ve kontamine yiyeceklerden kaçının.

Lütfen doktorunuza danışmadan herhangi bir tedavi yöntemini uygulamayın. Eğer Salmonella enfeksiyonu belirtileri gösteriyorsanız, bir sağlık profesyonunu ziyaret etmeniz önemlidir.