Saliha Özçınar kimdir? AK Parti İzmir- Kiraz Belediye Başkan adayı Saliha Özçınar kaç yaşında, nereli?

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kiraz Belediye Başkan adayı ise Saliha Özçınar oldu. Vatandaşlar, Saliha Özçınar'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Saliha Özçınar kimdir?AK Parti Kiraz Belediye Başkan adayı Saliha Özçınar kaç yaşında, nereli?

SALİHA ÖZÇINAR KİMDİR?

1983 Kiraz doğumludur.

Anadolu Üniversitesi İngilizce öğretmenliği mezunudur.

Lider Etüt Merkezi işletmenliği yapmıştır.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde Kiraz Belediye Başkanı seçilmiştir.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçiminde tekrar Kiraz Belediye Başkanı seçilmiştir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.