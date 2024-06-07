3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10'uncu maddesi gereğince Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı. Bu suretle boşalan Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına Kurul Üyesi Salih Tanrıkulu atandı. Salih Tanrıkulu kimdir? Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu kaç yaşında, nereli?

SALİH TANRIKULU KİMDİR?